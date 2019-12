பள்ளிகள் திறப்பது எப்போது? பள்ளிக் கல்வி இயக்ககம் அறிவிப்பு

தமிழகத்தில் உள்ள பள்ளிகளில் அரையாண்டு தேர்வு விடுமுறை தற்போது நடந்து கொண்டிருக்கும் நிலையில் ஜனவரி 2ம் தேதி பள்ளிகள் மீண்டும் திறக்கப்படும் என ஏற்கனவே பள்ளி கல்வி இயக்ககத்தால் அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது

இந்த நிலையில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் நடந்து முடிந்துள்ள நிலையில் இந்தத் தேர்தலில் பதிவான வாக்குகள் ஜனவரி 2ம் தேதி எண்ணப்படுவதால் ஜனவரி 3ம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது

இதனை அடுத்து தற்போது வாக்குச்சீட்டு முறையில் தேர்தல் நடந்துள்ளதால் வாக்கு எண்ணிக்கை மேலும் நீடிக்க வாய்ப்பு இருப்பதால் ஜனவரி 4 ஆம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது உள்ளது

முன்னதாக ஜனவரி 4 ஆம் தேதி சனிக்கிழமை என்பதால் அன்றைய தினம் பள்ளிகள் திறக்கப்படாமல் திங்கட்கிழமை ஆறாம் தேதி திறக்கப்படும் என கூறப்பட்டது. ஆனால் தற்போது ஜனவரி 4ம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படுவது உறுதி என்பது இந்த அறிவிப்பின் மூலம் தெரியவந்துள்ளது

