தொடர் வண்டிகட்டணம் திடீர் உயர்வு: பயணிகளுக்கு புத்தாண்டு பரிசா?

இந்தியா முழுவதும் ரயில் கட்டணங்கள் உயர்த்தப்பட வாய்ப்பு இருப்பதாக ஏற்கனவே ஊடகங்களில் செய்திகள் வெளிவந்த நிலையில் தற்போது அந்த செய்தி உறுதி செய்யப்பட்டுள்ளது

நாளை முதல் அதாவது இன்று நள்ளிரவு முதல் ரயில் கட்டணம் உயர்த்தப்படும் என ரயில்வே நிர்வாகம் அதிகாரபூர்வமாக அறிவித்துள்ளது. ரயில் கட்டணம் உயர்வு குறித்த முழு தகவல்கள் பின்வருமாறு

சாதாரண வகுப்பு ரயில்கள் கிலோ மீட்டருக்கு 1 பைசா உயர்த்தப்பட்டுள்ளதுகுளிர்சாதன வசதி இல்லா விரைவு ரயில் கட்டணம் கிலோ மீட்டருக்கு 2 பைசா உயர்த்தப்பட்டுள்ளதுஏசி வகுப்புகளுக்கு கிலோ மீட்டருக்கு 4 பைசா உயர்த்தப்பட்டுள்ளது நகர்ப்புற மற்றும் சீசன் ரயில் கட்டணங்களில் எந்தவித மாற்றமில்லை

இவ்வாறு ரயில்வே நிர்வாகம் தெரிவித்துள்ளது. ரயில் கட்டண உயர்வு, ரயில் பயணிகளுக்கான புத்தாண்டு பரிசா? என நெட்டிசன்கள் கேள்வி எழுப்பி வருகின்றனர்.

