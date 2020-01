+2 அல்லது ITI தேர்ச்சி பெற்றவரா? ரூ.81 ஆயிரம் சம்பளத்தில் கான்ஸ்டபிள் வேலைவாய்ப்பு

டெல்லி காவல் துறையில் 649 கான்ஸ்டபிள் பணியிடங்கள் காலியாக இருப்பதாக வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவ இளைஞர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

காலிப் பணியிடங்கள் : 649 கான்ஸ்டபிள் (AWO / TPO)

சம்பளம் : ரூ. 25,500 முதல் 81,100/- வரை

கல்வித் தகுதி :

பிளஸ் 2-வில் கணிதம், அறிவியல் பாடங்கள் அடங்கிய பிரிவில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் அல்லது மெக்கானிக் மற்றும் ஆப்ரேட்டர் எலக்ட்ரானிக்ஸ் கம்யூனிகேசன் சிஸ்டம் தொழிற்பிரிவில் ஐடிஐ முடித்திருக்க வேண்டும். கணினியில் பணிபுரியும் திறன் மற்றும் கணினியில் 15 நிமிடத்தில் 1000 எழுத்துக்க்ளை தட்டச்சு செய்யும் திறன் இருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு :

01-07-2019 அன்றுள்ளபடி 18 முதல் 27 வயது வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.

விண்ணப்பக் கட்டணம் :

ரூ. 100 ஆன்லைன் மூலமாக செலுத்த வேண்டும். எஸ்.சி., எஸ்.டி., முன்னாள் இராணுவத்தினர் ஆகிய பிரிவை சேர்ந்த விண்ணப்பதாரர்கள் விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்த தேவையில்லை.

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் ஆன்லைன் http://www.delhipolice.nic.in மூலமாக விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும் முழுமையான விவரங்களை அறிந்து கொள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை http://www.delhipolice.nic.in/Asst.%20Wireless%20Operator.pdf பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி : 27.01.2020

