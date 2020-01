நாளையும் பள்ளி விடுமுறை: பள்ளிகள் திறக்கப்படும் தேதியில் திடீர் மாற்றம்!

அரையாண்டு தேர்வு விடுமுறை , கிறிஸ்மஸ் மற்றும் புத்தாண்டு பண்டிகை விடுமுறை மற்றும் உள்ளாட்சி தேர்தல் வாக்குப்பதிவு காரணமாக விடுமுறை ஆகியவை முடிவடைந்து நாளை பள்ளி திறக்கப்படும் என பள்ளிகல்வித்துறை ஏற்கனவே அறிவித்திருந்தது என்பது தெரிந்ததே

இந்த நிலையில் நாளையும் பள்ளி விடுமுறை என்றும் பள்ளிகள் வரும் திங்கட்கிழமை தான் திறக்கப்படும் என்று பள்ளிக் கல்வித்துறை சற்றுமுன் அறிவித்துள்ளது. இதனை அடுத்து நாளை சனி மற்றும் நாளை மறுநாள் ஞாயிறு ஆகிய இரண்டு நாட்களும் விடுமுறை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

உள்ளாட்சித் தேர்தல் வாக்கு எண்ணும் பணி இன்னும் ஒரு சில மாவட்டங்களில் முடிவடையாத காரணத்தால் இந்த விடுமுறை நீட்டிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதால் பள்ளிகள் ஜனவரி 6ஆம் தேதி திங்களன்று திறக்கப்படும் என பள்ளிக்கல்வித்துறை விளக்கமளித்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

