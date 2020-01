முன்னாள் சபாநாயகர் பி.எச். பாண்டியன் காலமானார்

எம்.ஜி.ஆர் முதல்வராக இருந்தபோது தமிழக சட்டப்பேரவையின் சபாநாயகராக இருந்த பி.எச்.பாண்டியன் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வந்த நிலையில் சிகிச்சையின் பலனின்றி சற்றுமுன் உயிரிழந்தார். அவருக்கு வயது 74

நெல்லை மாவட்டம் சேரன்மாதேவியை சேர்ந்த பி.எச்.பாண்டியன் கடந்த 1977, 1980, 1984, 1989 ஆகிய ஆண்டுகளில் அதிமுக சார்பில் சட்டமன்ற உறுப்பினராக போட்டியிட்டு வென்றவர். 1985-ஆம் ஆண்டு முதல் 1989-ஆம் ஆண்டு வரை தமிழக சட்டப்பேரவையின் சபாநாயகராகவும் 1999-ஆம் ஆண்டு நெல்லை தொகுதியின் எம்பியாகவும் இருந்தார்.

இந்த நிலையில் கடந்த சில நாட்களாக உடல்நலக் குறைவால் அவதிப்பட்டு வந்த பி.எச்.பாண்டியன் மருத்துவனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டிருந்தார். இந்நிலையில் சென்னையில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனின்றி பி.எச்.பாண்டியனின் உயிர் பிரிந்தது. பி.எச்.பாண்டியன் மறைவுக்கு அரசியல் தலைவர்கள் பலரும் இரங்கல் தெரிவித்து வருகின்றனர்.

