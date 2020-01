ஜெயகுமார் பந்துவீச, எடப்பாடி மட்டையாட்டம் செய்ய, மாநில கல்லூரியே கோலாகலம்!

சென்னை மாநில கல்லூரியில் இன்று கிரிக்கெட் போட்டியை தொடங்கி வைத்த முதல்வர் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் கிரிக்கெட் மைதானத்தில் பேட்டிங் செய்த வீடியோ காட்சிகள் தற்போது ஊடகங்கள் மற்றும் சமூக வலைதளங்களில் வைரலாகி வருகிறது

சென்னையில் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு இடையே நடைபெறும் கிரிக்கெட் போட்டியை இன்று தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அவர்கள் தொடங்கி வைத்தார். சென்னை மாநிலக்கல்லூரி கிரிக்கெட் மைதானத்தில் நடைபெற்ற இந்த போட்டியை அவர் தொடங்கி வைப்பதற்கு முன்பாக சில நிமிடங்கள் பேட்டிங் செய்தார்

அமைச்சர் ஜெயக்குமார் பவுலிங் போட, எடப்பாடி பழனிச்சாமி அவர்கள் பேட்டிங் செய்ய, மாநில கல்லூரி மைதானமே கோலாகலமாக இருந்தது. மாணவர்கள் மற்றும் அமைச்சர்கள் அதிகாரிகள் முதல்வர் ஒவ்வொரு பந்தையும் பேட்டிங் செய்து அடிக்கும்போது கைதட்டி ஆரவாரம் செய்தனர்

முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அவர்கள் இன்று கிரிக்கெட் விளையாடுவதற்காகவே வெள்ளை நிற பேண்ட் சர்ட்டில் வருகை தந்திருந்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. மாநில கல்லூரியின் முன்னாள் மாணவரான அமைச்சர் ஜெயகுமார் தன்னுடைய இளமைக் காலத்தை மீண்டும் திரும்பிப் பார்க்கும் வகையில் அசத்தலாக பௌலிங் செய்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

The post ஜெயகுமார் பந்துவீச, எடப்பாடி பேட்டிங் செய்ய, மாநில கல்லூரியே கோலாகலம்! appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes