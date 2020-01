டாஸ் மட்டுமே போடப்பட்ட இந்தியா-இலங்கை போட்டி: ரசிகர்கள் அதிருப்தி

நேற்று அசாம் மாநிலம் கவுகாத்தியில் இந்தியா மற்றும் இலங்கை அணிகளுக்கு இடையிலான முதலாவது டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் டாஸ் மட்டுமே போடப்பட்டு ரத்து செய்யப்பட்டதால் ரசிகர்கள் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர்

மழை காரணமாக இந்த போட்டி ரத்து செய்யப்பட்டது. முன்னதாக மழை நின்றவுடன் 10 அல்லது 5 ஓவர்கள் கொண்ட போட்டியை நடத்த நடுவர்கள் மைதானத்தை சோதனை செய்தனர்

ஆனால் மைதானம் போட்டிக்கு தகுதியானதாக இல்லை என்பதை உறுதி செய்ததும் போட்டி ரத்து செய்வதாக அறிவிக்கப்பட்டது. இதனால் ரசிகர்கள் கடும் அதிர்ச்சி அடைந்தனர். இனிமேலாவது இரவு 7 மணிக்கு பதில் மாலை 4 மணிக்கு போட்டியை ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையை ரசிகர்கள் பிசிசிஐக்கு விடுத்துள்ளனர்.

