மத்திய அரசின் துப்பாக்கித் தொழிற்சாலையில் 6 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட காலியிடங்கள்!!

மத்திய அரசின் பாதுகாப்புத் துறையின் ஆளுகைக்கு உட்பட்ட துப்பாக்கித் தொழிற்சாலையில் (Ordnance Factory) சுமார் 6 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட பணியிடங்கள் காலியாக இருப்பதாக வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

காலிப் பணியிடங்கள் : 6000 + காலியிடங்கள்

கல்வித் தகுதி :

Non ITI பிரிவுக்கு விண்ணப்பிக்க பத்தாம் வகுப்பில் 50 சதவிகித மதிபெண்களுடன் தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் மற்றும் கணிதம், அறிவியல் பாடத்தில் 40 சதவிகித மதிப்பெண் பெற்றிருக்க வேண்டும்.ITI பிரிவுக்கு விண்ணப்பிக்க பத்தாம் வகுப்பு மற்றும் ITI-யில் 50 சதவிகிதம் மதிப்பெண்களோடு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும்.

வயது வரம்பு :

09.02.2020 அன்றுள்ளபடி 15 முதல் 24 வயது வரை விண்ணப்பிக்கலாம்.

அரசு ஆணைப்படி அதிகபட்ச வயது வரம்பில் சலுகைகள் உண்டு.

விண்ணப்பக் கட்டணம் :

ரூ. 100 விண்ணப்பக் கட்டணமாக ஆன்லைன் மூலம் செலுத்த வேண்டும்.

எஸ்.சி, எஸ்.டி, பிற்படுத்தப்பட்டோர், பெண்கள், திருநங்கைகள் உள்ளிட்டோருக்கு விண்ணப்பக் கட்டணம் செலுத்துவதிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிக்கும் முறை :

தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் ஆன்லைன் https://www.ofb.gov.in/ மூலமாக 2020 ஜனவரி 10 ஆம் தேதியிலிருந்து விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும் முழுமையான விவரங்களை அறிந்து கொள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை https://tamil.careerindia.com/downloads/2020/1/e16a189ba7c652c4d9b22ce033f05c82.pdf பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி : 09.02.2020

