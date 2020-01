NO CAA, NRC, NPR பொறித்த டி.சர்ட் அணிந்து வந்த எம்.எல்.ஏ

குடியுரிமை திருத்த சட்டத்திற்கு எதிராக தமிழக அரசியல் கட்சிகள் தொடர்ந்து போராட்டம் நடத்தி வரும் நிலையில் இன்று தமிழக சட்டப்பேரவை கூடியபோது NO CAA, NRC, NPR பொறிக்கப்பட்ட டி-ஷர்ட்டை தமிமுன் அன்சாரி எம்எல்ஏ அணிந்து வந்திருந்தார் என்பதும் அந்த டிஷர்ட் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது

முன்னதாக இன்று சட்டப்பேரவை தொடங்கியதும் ஆளுநர் உரையாற்றினார். ஆனால் ஆளுநர் உரைக்கு முன்பாக குடியுரிமை சட்டத் திருத்தம் குறித்து விவாதம் செய்ய வேண்டும் என திமுக தலைவர் மு க ஸ்டாலின் அவர்கள் கோரிக்கை எழுப்பினார்.

இந்த கோரிக்கை மறுக்கப்பட்ட நிலையில் திமுக மற்றும் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏக்கள் வெளிநடப்பு செய்தனர். சட்டப்பேரவையில் இருந்து வெளியே வந்தபின்னர் பேட்டியளித்த முக ஸ்டாலின், ‘குடியுரிமை திருத்த சட்டம் குறித்து விவாதம் நடத்த அனுமதி தராததால் வெளிநடப்பு செய்ததாகவும் ஆளுனர் உரையால் எந்தவித பயனும் இல்லை என்றும் தெரிவித்தார்.

