தமிழ்நாடு மீன்வளப் பல்கலைக்கழகத்தில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு

தமிழ்நாடு மீன்வளப் பல்கலைக்கழகத்தில் Junior Research Fellow பணியிடம் காலியாக இருப்பதாக வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

காலிப் பணியிடங்கள் :

Junior Research Fellow

சம்பளம் : ரூ. 31,000/- +

கல்வித் தகுதி :

M.F.Sc in Aquatic Environment Management / Fisheries Sciences / Master degree in Life sciences with NET qualified in CSIR- UGC / ICAR /GATE Score

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் நேர்முகத் தேர்வுக்கு 10.01.2020 அன்று காலை 10.00 மணிக்கு Department of Aquatic Environment Management, Fisheries College and Research Institute, Thoothukudi என்ற முகவரியில் இருக்கும் அலுவலகத்துக்கு செல்ல வேண்டும். மேலும் முழுமையான விபரங்களுக்கு அதிகாரபூர்வ அறிவிப்பை https://www.tnjfu.ac.in/downloads/carrers/jrf-vacancy-announcement.pdf பார்க்கவும்.

