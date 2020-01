‘ஆசிரியர்’ படத்தின் தமிழக வெளியீடு உரிமை யாருக்கு? பரபரப்பான தகவல்!

இந்த நிலையில் தற்போது இந்த படத்தின் இணை தயாரிப்பாளரான லலித்குமார் இந்த படத்தின் தமிழக உரிமையை பெற்றுள்ளதாக அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டது. இவர் தன்னுடைய செவன் ஸ்டார் ஸ்டுடியோ நிறுவனத்தின் மூலம் தமிழகம் முழுவதும் பிரமாண்டமாக ரிலீஸ் செய்ய உள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

ஏற்கனவே இந்த படத்தின் கேரளா, ஆந்திரா மற்றும் கர்நாடகா மாநிலங்களில் ரிலீஸ் உரிமை விற்பனையாகி விட்டது என்பதும் சாட்டிலைட் மற்றும் டிஜிட்டல் உரிமைகள் விற்பனை முடிந்துவிட்டது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது

‘மாஸ்டர்’ படத்தின் படப்பிடிப்பு 70 சதவீதம் மட்டுமே முடிவடைந்துள்ள நிலையில் கிட்டத்தட்ட அனைத்து வியாபாரமும் முடிந்து விட்டது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

Thanks you vijay sir and Britto Sir for giving this opportunity . pic.twitter.com/qLnw4YicWb

