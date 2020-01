‘மூக்கு’ ரொம்ப பெரிசா இருக்குது: திருமணத்தை நிறுத்திய மணமகளால் பரபரப்பு

மணமகனின் மூக்கு பெரிதாக இருப்பதாக காரணம் கூறி மணப்பெண் திடீரென திருமணத்தை நிறுத்தியதால் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

பெங்களூரை சேர்ந்த 20 வயது பெண் ஒருவருக்கும் 25 வயது இளைஞர் ஒருவருக்கும் திருமணம் நிச்சயிக்கப்பட்டு திருமண நாளும் நெருங்கியது. திருப்பதியில் திருமணம் செய்ய இரு வீட்டார்களும் முடிவு செய்து, திருமணத்திற்கு வேண்டிய அனைத்து ஏற்பாடுகளையும் மணமகன் வீட்டார் செய்தனர். இதற்காக மணமகன் வீட்டார் லட்சக்கணக்கில் பணம் செலவு செய்ததாகவும் கூறப்படுகிறது

இந்த நிலையில் திருமணம் நடப்பதற்கு முந்தைய நாள் திடீரென மணப்பெண் திருமணத்திற்கு மறுத்துவிட்டார். இதுகுறித்து காரணம் கேட்ட போது மணமகனின் மூக்கு பெரிதாக இருப்பதாக தன்னுடைய தோழிகள் கூறி கிண்டல் செய்வதாகவும் அதனால் இந்த திருமணத்தில் தனக்கு விருப்பமில்லை என்றும் கூறிவிட்டார்

மணமகன் மற்றும் மணமகள் வீட்டார் எவ்வளவோ சமாதானம் செய்தும் மணப்பெண் சமாதானம் அடையாமல் பிடிவாதமாக திருமணத்துக்கு மறுத்து விட்டார். இதனால் இரு வீட்டார் இடையே பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது

