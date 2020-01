வின்னிங் ஷாட்டாக சிக்ஸர் அடித்த விராத் கோஹ்லி: 7 மட்டையிலக்கு வித்தியாசத்தில் வெற்றி

இந்தியா மற்றும் இலங்கை அணிகளுக்கு இடையே இன்று நடைபெற்ற இரண்டாவது டி20 கிரிக்கெட் போட்டியில் இந்திய அணி 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் அபாரமாக வெற்றி பெற்றது

இந்திய கேப்டன் விராட் கோலி 17.3 வது ஓவரில் சிக்சர் அடித்து இந்திய அணியின் வெற்றியை உறுதி செய்தார்

ஸ்கோர் விபரம் பின்வருமாறு

இலங்கை அணி: 142/9

பெராரே: 34

ஃபெர்னாண்டோ: 22

குனதிலகா: 20

டிசில்வா:17

இந்திய அணி: 144/3

கே.எல்.ராகுல்: 45

தவான்: 32

ஸ்ரேயாஸ் அய்யர்: 34

விராத் கோஹ்லி: 30

