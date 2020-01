12ஆம் வகுப்பு தேர்ச்சியா? இந்திய கடலோர காவல்படையில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு

இந்திய கடலோர காவல்படையில் Navik GD பணியிடத்துக்கு 260 காலிப்பணியிடங்கள் இருப்பதாக வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்.

காலிப் பணியிடங்கள் :

Navik GD – 260 காலிப்பணியிடம்

சம்பளம் :

21,700/- மற்றும் இதர படிகள், சலுகைகளும் வழங்கப்படும்.

கல்வித் தகுதி :

50% மதிப்பெண்களுடன் 12ஆம் வகுப்பு (கணிதம் மற்றும் இயற்பியல்) தேர்ச்சி

வயது வரம்பு :

18 முதல் 22 வயது வரை விண்ணப்பிக்கலாம். 01 ஆகஸ்ட் 1998 மற்றும் 31 ஜூலை 2002 ஆகிய தேதிகளுக்கு இடைப்பட்ட நாட்களில் பிறந்திருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை :

தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் ஆன்லைன் http://www.joinindiancoastguard.gov.in/ மூலமாக 2020 ஜனவரி 26ஆம் தேதியிலிருந்து விண்ணப்பிக்கலாம். மேலும் முழுமையான விவரங்களை அறிந்து கொள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை http://www.davp.nic.in/WriteReadData/ADS/eng_10119_25_1920b.pdf பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி : 02.02.2020

