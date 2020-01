ஒரே ஒரு பந்தில் 9 ஓட்டங்கள் எடுப்பவர் நம் முதல்வர்: அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர்

ஒரு பந்தில் ஒரு ரன் எடுக்கலாம், 2 ரன்கள் எடுக்கலாம், ஏன் பவுண்டரி சிக்சர் கூட அடிக்கலாம், ஆனால் ஒரே ஒரு பந்தில் 9 ரன்கள் எடுப்பவர் தான் நம்முடைய முதல்வர் என்று அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் பேசியுள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது

ஒரே ஆண்டில் தமிழகத்தில் 9 மருத்துவக் கல்லூரிகளுக்கு அனுமதி பெற்றது குறித்து அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் இவ்வாறு கூறியுள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

ஏற்கனவே தமிழகத்தில் 5 மருத்துவக் கல்லூரிகள் தொடங்க அனுமதி கிடைத்துள்ள நிலையில் தற்போது மேலும் நான்கு மருத்துவக் கல்லூரிகள் தொடங்க மத்திய அரசிடம் அனுமதி கேட்டு உள்ளதாக சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தகவல் தெரிவித்துள்ளார்.

கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, அரியலூர் மற்றும் காஞ்சிபுரம் ஆகிய இடங்களில் மருத்துவ கல்லூரி அமைக்க திட்டமிட்டு உள்ளதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார். எனவே ஒரே ஆண்டில் 9 மருத்துவ கல்லூரிகளுக்கான அனுமதி தமிழகத்திற்கு கிடைக்கும் என்று அவர் கூறியுள்ளது மருத்துவம் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு ஒரு மகிழ்ச்சியான செய்தியாக உள்ளது

The post ஒரே ஒரு பந்தில் 9 ரன்கள் எடுப்பவர் நம் முதல்வர்: அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes