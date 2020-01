இப்படிப்பட்ட கொடுமை உலகில் வேறு எங்காவது நடக்குமா? அதிர்ச்சி காணொளி

உலகில் மனித நேயம் என்றோ இழந்துவிட்டது என்றும் கலி காலம் ஆரம்பித்து விட்டது என்றும் ஒரு சிலர் கூறி வரும் நிலையில் அது உண்மைதானோ என்று நினைக்கும் அளவுக்கு ஒரு சம்பவம் தற்போது நடந்துள்ளது

குப்பைத் தொட்டியில் ஒரு கருப்பு நிற பிளாஸ்டிக் பைமுடிச்சுப்போட்டு கிடந்தது. அந்த பையில் இருந்து ஒரு குழந்தை அழும் சத்தம் கேட்டுக்கொண்டிருந்தது. இதை அந்த வழியாக சென்றவர்கள் கேட்டு அதிர்ச்சி அடைந்து அந்த பிளாஸ்டிக் பையை எடுத்து பிரித்து பார்த்தபோது அதில் பிறந்து ஒரு சில மணி நேரமே ஆன பச்சிளம் குழந்தை ஒன்று அழுதுகொண்டிருந்தது

இதனை அடுத்து அந்த குழந்தையை உடனடியாக மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்பட்டு முதலுதவி அளிக்கப்பட்டது. தாய் என்றால் இரக்கத்தின் மறுபெயர் என்று கூறப்படும் நிலையில் பிறந்து ஒரு சில மணி நேரங்களே ஆன குழந்தையை எப்படி குப்பைத்தொட்டியில் போட அந்த தாய்க்கு மனம் வந்தது என நெட்டிசன்கள் பலர் கேள்வி எழுப்புகின்றனர். இது குறித்த வீடியோ இணையதளத்தில் வைரலாகி வரும் நிலையில் இப்படியும் ஒரு கொடுமை உலகத்தில் நடக்குமா என்று கேள்விகளை எழுப்பி வருகின்றனர்

இந்த உலகம் மனிதநேயத்தை என்றோ இழந்து விட்டது !! 😭😭😭 pic.twitter.com/cm8agoQv4I— சக மனிதன் (@commonmantalks) January 8, 2020

