45 வருடங்களுக்கு பின் அதே டைட்டிலில் உருவாகும் படத்தில் ஒய்.விஜயா!

கவர்ச்சி நடிகை ஓய் விஜயா 45 வருடங்களுக்கு முன் ’எங்க பாட்டன் சொத்து’ என்ற படத்தில் நடித்த நிலையில் தற்போது அதே டைட்டிலில் உருவாகும் படத்திலும் நடிக்க ஒப்பந்தமாகியுள்ளார்

ஜெய்சங்கர் சிவகுமார் நடிப்பில் எம்.கர்ணன் இயக்கிய ’எங்க பாட்டன் சொத்து’ என்ற திரைப்படம் கடந்த 1975ஆம் ஆண்டு வெளிவந்தது. இந்த நிலையில் தற்போது விமல் நடிப்பில் சற்குணம் இயக்கும் திரைப்படத்திற்கும் ’எங்க பாட்டன் சொத்து’ என்ற டைட்டில் வைக்கப்பட்டுள்ளது

இந்த நிலையில் 45 வருடங்களுக்கு முன் வெளியான ’எங்க பாட்டன் சொத்து’ படத்தில் நடித்த நடிகை ஒய்.விஜயா, தற்போது உருவாகும் ’எங்க பாட்டன் சொத்து’ படத்திலும் நடித்துள்ளார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

45 வருடங்களுக்கு முன் வெளியான ஒரு படத்தில் நடித்த நடிகை அதே டைட்டிலில் உருவாகும் படத்திலும் நடிப்பது என்பது அபூர்வமான விஷயமாக கருதப்படுகிறது

