ஐசிசி டெஸ்ட் பந்துவீச்சாளர்கள் பட்டியல் சற்றுமுன் வெளியாகியுள்ளது. இந்த பட்டியலில் இந்தியாவின் முன்னணி பந்துவீச்சாளர்களான புமா, அஸ்வின் மற்றும் ஷமி இடம்பெற்றுள்ளனர்.

இந்த பட்டியலில் இடம்பெற்ற பத்து வீரர்கள் குறித்த பட்டியலை பார்ப்போம்

பேட் கம்மின்ஸ்நீல் வாக்னர்ஜேசன் ஹோல்டர்ரபடாஸ்டார்க்பும்ராஆண்டர்சன்ஃபிளண்டேஅஸ்வின்ஷமி

The post ஐசிசி டெஸ்ட் பந்துவீச்சாளர்கள் ரேங்கிங்: மூன்று இந்திய பந்துவீச்சாளர்களுக்கு இடம் appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes