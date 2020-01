பள்ளி விடுமுறை குறித்த முக்கிய அறிவிப்பு

அரையாண்டு தேர்வு விடுமுறை முடிந்து ஜனவரி 2ம் தேதி பள்ளிகள் திறக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில் உள்ளாட்சித் தேர்தல் வாக்கு எண்ணிக்கை காரணமாக கூடுதலாக இரண்டு நாட்கள் விடுமுறை விடப்பட்டன

இந்த விடுமுறை ஈடுகட்டும் வகையில் நாளை சென்னையில் உள்ள பள்ளிகள் அனைத்தும் இயங்கும் என சென்னை மாவட்ட முதன்மை கல்வி அலுவலர் அனிதா அவர்கள் அறிவித்துள்ளார்

இதனை அடுத்து சென்னை மாவட்டத்திலுள்ள அரசு பள்ளிகள், அரசு உதவிபெறும் பள்ளிகள், ஆங்கிலோ இந்தியன் மெட்ரிக் பள்ளிகள் நாளை இயங்கும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த அறிவிப்பை அடுத்து நாளை பள்ளி மாணவ மாணவர்கள் மாணவிகள் தவறாமல் பள்ளிக்கு செல்ல வேண்டும் என அறிவுறுத்தப்படுகிறது

