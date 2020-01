ஜனவரி 11 முதல் ஜனவரி 19 வரை விடுமுறை: அதிரடி அறிவிப்பால் மகிழ்ச்சியில் மாணவர்கள்

ஏற்கனவே பொங்கல் பண்டிகையை கொண்டாட மாணவர்களுக்கு நீண்ட விடுமுறை கிடைத்துள்ள நிலையில் ஜனவரி 11 முதல் ஜனவரி 19 வரை மாணவர்களுக்கு விடுமுறை என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆனால் இந்த விடுமுறை பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு மட்டும் என சுற்றறிக்கை அனுப்பப்பட்டுள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

சற்றுமுன்னர் அனைத்து மண்டல இயக்குனர்களுக்கும் வேலைவாய்ப்பு பயிற்சித்துறை இயக்குனர் அனுப்பியுள்ள சுற்றறிக்கை ஒன்றில், ‘தமிழகத்திலுள்ள பாலிடெக்னிக் கல்லூரிகளுக்கு நாளை முதல் அதாவது ஜனவரி 11 முதல் ஜனவரி 19 வரை விடுமுறை என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது

இந்த விடுமுறை காரணமாக 9 நாட்கள் தொடர் விடுமுறை பாலிடெக்னிக் கல்லூரி மாணவர்களுக்கு கிடைத்துள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

