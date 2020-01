உள்ளாட்சி தேர்தலை அடுத்து அடுத்த அதிரடி அறிவிப்பு!

தமிழகத்தில் ஊரக உள்ளாட்சிக்கான தேர்தல் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த நிலையில் விரைவில் நகராட்சி மற்றும் மாநகராட்சி தேர்தல் தேதி அறிவிக்கப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

இந்த நிலையில் சற்று முன்னர் கூட்டுறவு தேர்தல் ஆணையம் கூட்டுறவு சங்க தேர்தலுக்கான தேர்தல் தேதியை அறிவித்து உள்ளது. இந்த அறிவிப்பின்படி தேர்தல் நடைபெறும் நாட்கள் குறித்த தேதிகளை தற்போது பார்ப்போம்

வேட்பு மனுத்தாக்கல் – ஜனவரி 27

வேட்புமனுக்கள் பரிசீலனை – ஜனவரி 28

மனுவை வாபஸ் பெற கடைசி நாள் – ஜனவரி 29

வாக்குப்பதிவு – பிப்ரவரி 3

வாக்கு எண்ணிக்கை – பிப்ரவரி 4

கூட்டுறவு சங்க தலைவர், துணைத் தலைவர் பதவிகளுக்கான தேர்தல் – பிப்ரவரி 8

மேற்கண்ட தகவலை கூட்டுறவு சங்க தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது

