திடீரென நிர்வாகிகளை சந்தித்த ரஜினிகாந்த்: அரசியல் கட்சி அறிவிப்பு எப்போது?

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடித்த ’தர்பார்’ படம் நேற்றுவெளியாகியுள்ள நிலையில் அவரது அடுத்த திரைப்படமான ’தலைவர் 168’ படத்தின் படப்பிடிப்பு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது. இந்த படத்தில் ரஜினிகாந்த், மீனா, குஷ்பு, கீர்த்திசுரேஷ், சூரி, பிரகாஷ்ராஜ் உள்பட பலர் நடித்து வருகின்றனர். சிறுத்தை சிவா இயக்கத்தில் டி.இமான் இசையில் சன் பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பில் இந்த படம் வளர்ந்து வருகிறது.

இந்த நிலையில் இன்று மாலை ரஜினி சென்னையில் உள்ள ராகவேந்திரா திருமண மண்டபத்தில் ரஜினி மக்கள் மன்றத்தை சேர்ந்த நிர்வாகிகளுடன் முக்கிய ஆலோசனை செய்தார். இந்த ஆலோசனையில் ரஜினியின் அரசியல் கட்சி குறித்து பேசப்பட்டதாகவும், கட்சி தொடங்கும் தேதியை நிர்வாகிகளுடன் கலந்து பேசி ரஜினி முடிவு செய்துவிட்டதாகவும், இந்த தேதி விரைவில் குறித்த அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகும் என்றும் கூறப்படுகிறது

தமிழகத்தில் சட்டமன்ற தேர்தல் 2021ஆம் ஆண்டு ஏப்ரலில் நடைபெற வாய்ப்பு இருப்பதால் இன்னும் ஓரிரு வாரங்களில் கட்சியின் பெயரை அறிவித்து, மாநாடு ஒன்றையும் நடத்திவிட்டு மாநிலம் முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் செய்யவும் ரஜினி திட்டமிட்டுள்ளதாக கூறப்படுகிறது

