ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல் முடிவுகள்: அதிமுக முன்னணி

ஊராட்சி ஒன்றிய தலைவர் பதவிக்கான தேர்தலில் அதிமுக 57 இடங்களிலும் திமுக 31 இடங்களிலும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.

கரூர் மாவட்ட ஊராட்சி தலைவர் தேர்தலில் அதிமுக வெற்றி

*அரியலூர் மாவட்ட ஊராட்சி தலைவர் தேர்தலில் அதிமுகவின் சந்திரசேகர் போட்டியின்றி தேர்வு

பெரம்பலூர் மாவட்ட ஊராட்சி தலைவர் தேர்தலில் திமுகவின் ராஜேந்திரன் போட்டியின்றி தேர்வுதஞ்சை மாவட்ட ஊராட்சி தலைவராக திமுகவின் உஷா வெற்றி நாமக்கல் மாவட்ட ஊராட்சி தலைவராக அதிமுகவின் சாரதா தேர்வு தேனி மாவட்ட ஊராட்சி தலைவராக அதிமுகவின் ப்ரீத்தா தேர்வு நீலகிரி மாவட்ட ஊராட்சி தலைவராக திமுகவின் பான்தோஸ் தேர்வுகம்பம் ஊராட்சி ஒன்றியம் தலைவராக அதிமுக கூட்டணி சார்பாக போட்டியிட்டு வெற்றிபெற்ற சுருளிபட்டியை சேர்ந்த பிஜேபி வேட்பாளர் பழனிமணி தலைவராக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டுள்ளார்.

