தூக்கில் போட்டால் தான் என் மகள் கல்யாணம்: ஹங்மேன் பேட்டி!

நிர்பயா குற்றவாளிகளை தூக்கில் போட்டால் தான் எனது மகளின் திருமணம் நடக்கும் என நிர்பயா குற்றவாளிகளை தூக்கில் போட நியமனம் செய்யப்பட்டு இருக்கும் ஒருவர் பேட்டி அளித்தது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது

டெல்லி மருத்துவ கல்லூரி மாணவி நிர்பயாவை பாலியல் பலாத்காரம் செய்து கொலை செய்த குற்றவாளிகள் வரும் 22ஆம் தேதி தூக்கில் போட ஏற்கனவே உத்தரவிட்டு இருக்கும் நிலையில் தற்போது தூக்கில் போடுவதற்கான அனைத்து பணிகளும் நடைபெற்று வருகிறது

இந்த நிலையில் நிர்பயா குற்றவாளிகளை தூக்கில் போட உத்தரப் பிரதேசத்தை சேர்ந்த பவான் ஜல்லாத் என்பவர் நியமனம் செய்யப்பட்டு உள்ளார். இவர் சமீபத்தில் ஊடகம் ஒன்றுக்கு பேட்டி அளித்த போது, ‘நிர்பயா குற்றவாளிகள் நால்வரையும் தூக்கில் போட்டால் எனக்கு ஒரு தூக்கிற்கு 25 ஆயிரம் வீதம் ஆண்டுக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் கிடைக்கும். ஏற்கனவே நான் மிகுந்த கடனில் இருக்கின்றென். என்னுடைய மகளின் திருமணத்தை எப்படி நடத்துவது என்று தெரியாமல் இருக்கும் எனக்கு இந்த தூக்கு ஒரு நல்ல வாய்ப்பாக அமைந்து இருக்கிறது

அவர்கள் 4 பேரையும் தூக்கில் போட்டால் எனக்கு ஒரு லட்ச ரூபாய் கிடைக்கும் அதை வைத்து எனது மகனின் திருமணத்தை நடத்தி விடுவேன் என்று அவர் பேட்டியளித்துள்ளார் இந்த பேட்டி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது

