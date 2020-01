ரஜனி கமல் படங்களை ஒருவருக்கொருவர் மாற்றி கொண்ட பிரபல நடிகைகள்

பிரபல நடிகை நயன்தாரா மற்றும் காஜல் அகர்வால் ஆகிய இருவரும் தங்களுக்கு வந்த வாய்ப்பை மாற்றிக்கொண்ட தற்செயலான நிகழ்வு தற்போது வெளிவந்துள்ளது

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிப்பில் சமீபத்தில் வெளியான தர்பார் படத்தில் முதலில் காஜல் அகர்வால் தான் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி இருந்தார். ஆனால் ஒரு சில காரணங்களால் அவர் திடீரென அந்த படத்திலிருந்து விலகினார்

அதேபோல் கமல்ஹாசன் நடித்து வரும் இந்தியன் 2’ திரைப்படத்தில் நாயகியாக முதலில் நயன்தாரா தான் நடிக்க ஒப்பந்தமாகி இருந்தார். அவரும் அந்த படத்தில் இருந்து ஒரு சில காரணங்களால் விலகிவிட்டார்

தற்போது காஜல் அகர்வால் நடிக்கவிருந்த ‘தர்பார்’ படத்தில் நயன்தாரா நடித்து முடித்துள்ளார். இந்த படமும் கடந்த 9ஆம் தேதி வெளிவந்துவிட்டது. அதேபோல் நயன்தாரா நடிக்க எந்த இந்தியன் 2’ படத்தில் காஜல் அகர்வால் நடித்து வருகிறார். கமல் ரஜினி ஆகியோர் நடித்து வரும் படங்களில் பிரபல நடிகைகளான காஜல் அகர்வால் மற்றும் நயன்தாரா ஆகிய இருவர் மாற்றிக்கொண்டது ஒரு ஆச்சரிய நிகழ்வாகப் பார்க்கப்படுகிறது

