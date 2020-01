நயன்தாராவின் திரைப்படத்தை 44 நாட்களில் முடித்த புதுமுக இயக்குனர்

லேடி சூப்பர் ஸ்டார் நயன்தாரா நடிப்பில் நடிகர் ஆர்ஜே பாலாஜி ‘மூக்குத்தி அம்மன்’ என்ற திரைப்படத்தை இயக்கி வருகிறார் என்பது தெரிந்ததே. இவர் முதன்முதலாக இந்த படத்தை இயக்கி வரும் நிலையில் சரியான திட்டமிடல் காரணமாக 44 நாட்களில் இந்த படத்தின் 90 சதவிகித படப்பிடிப்பை முடித்து விட்டார்

இதுகுறித்து ஆர்ஜே பாலாஜி தனது சமூக வலைத்தளத்தில் கூறியபோது நயன்தாரா கொடுத்த ஒத்துழைப்பு காரணமாக இந்த படத்தின் 90 சதவீதம் படப்பிடிப்பு முடிந்துவிட்டது. அதற்காக நான் அவருக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். கன்னியாகுமரி மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள பகுதிகளில் இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பை முடித்துவிட்டோம். மீதி 10% படப்பிடிப்பை சென்னையில் நடத்த உள்ளோம். இந்த படத்தை வரும் ஏப்ரல் அல்லது மே மாதம் திரையிட திட்டமிட்டு உள்ளோம் என்று கூறியுள்ளார்

பல பெரிய இயக்குனர்களே மாதக்கணக்கில் திரைப்படம் எடுத்து வரும் நிலையில் 44 நாட்களில் ஒரு மொத்த படத்தையும் முதல் படத்தை இயக்கும் இயக்குனர் ஒருவர் இயக்கி இருப்பது பெரும் சாதனையாக கருதப்படுகிறது

