அஜித் நடித்த ’விஸ்வாசம்’ திரைப்படம் கடந்த ஆண்டு பொங்கல் தினத்தில் வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றது. அஜீத்தின் திரையுலக வரலாற்றில் அதிக வசூல் செய்த படம் இது தான் என்பதும் சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினியின் பேட்ட படத்திற்கு போட்டியாக வந்தபோதிலும் பேட்ட படத்தை விட அதிகமாக ’விஸ்வாசம்’ திரைப்படம் வசூல் செய்தது என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது

இந்த நிலையில் முன்னணி வார இதழ் ஒன்று சினிமா உலக விருதுகளை இன்று வழங்கி வருகிறது. அதில் இன்று படத்திற்கு பல விருதுகள் கிடைத்துள்ளது. அதில் ஒன்று சிறந்த பொழுதுபோக்கு திரைப்படம் என்ற விருது ஆகும்

இந்த விருதை தளபதி விஜய்யின் பெற்றோர்களான எஸ்ஏ சந்திரசேகர் – சோபா தம்பதியினர் ’விஸ்வாசம்’ படக்குழுவினருக்கு வழங்கினார்கள் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது. அஜித் விஜய் ரசிகர்கள் ஒரு பக்கம் சமூக வலைதளங்களில் சண்டை போட்டுக் கொண்டிருந்தாலும் அஜித் படத்திற்கு விஜய் பெற்றோர் விருது கொடுத்தது பெரும் ஆச்சரியத்தை அளித்துள்ளது

The post அஜித் படத்திற்கு விருது கொடுத்த விஜய் பெற்றோர் appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes