பொங்கல் விடுமுறையில் சென்னை மக்களுக்கு ஒரு இன்ப அதிர்ச்சி

தமிழகத்தில் பொங்கல் விடுமுறை நேற்று முதல் தொடங்கிய நிலையில் பெரும்பாலான சென்னை மக்கள் தங்களுடைய சொந்த ஊருக்கு சென்று உள்ளனர். இதனால் கிட்டத்தட்ட சென்னையே வெறிச்சோடிய நிலையில் உள்ளது

இந்த நிலையில் சென்னையில் இருக்கும் மீதமுள்ள மக்களுக்கு ஒரு சலுகை அறிவிப்பு தற்போது வெளிவந்துள்ளது. இதன்படி ஜனவரி 15 16 17 ஆகிய மூன்று தினங்களில் மெட்ரோ ரயிலில் பயணம் செய்ய 50 சதவீதம் கட்டணம் மட்டுமே வசூலிக்கப்படும் என சென்னை மெட்ரோ அறிவித்துள்ளது

அதுமட்டுமின்றி ஜனவரி 17-ஆம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை காணும் பொங்கலன்று மெரினா கடற்கரை செல்பவர்களின் வசதியை முன்னிட்டு அனைத்து மெட்ரோ ரயில் நிலையங்களில் இருந்தும் கேப் வசதியை சென்னை மெட்ரோ அறிவித்துள்ளது

இதனால் மெட்ரோ ரயிலில் இருந்து எந்த ஸ்டேஷனில் இறங்கினாலும் அங்கிருந்து கேப் மூலம் சென்னை மெரினா பீச் செல்லலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது இதனால் பயணிகள் மிகுந்த பயன் அடைவார்கள்

Source: TamilMinutes