பொங்கல் விடுமுறையில் திடீர் மாற்றமா? பள்ளிக்கல்வி அமைச்சர் தகவல்

பொங்கல் விடுமுறையை கொண்டாட தமிழக பள்ளி மாணவ, மாணவியர்களுக்கு ஜனவரி 15, 16, 17 ஆகிய மூன்று நாட்கள் விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் ஜனவரி 13 மற்றும் 14ஆம் தேதியும் விடுமுறை அளிக்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கை எழுந்து வருகிறது

இந்த நிலையில் இன்று செய்தியாளர்களுக்கு பேட்டி அளித்த பள்ளிக்கல்வி அமைச்சர் செங்கோட்டையன், ‘பொங்கலுக்கு வரும் 13-ம் தேதி முதல் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிப்பது குறித்து முதல்வருடன் கலந்து பேசி முடிவெடுக்கப்படும்’ என்று தெரிவித்தார்.

எனவே வரும் திங்கள் முதல் அதாவது ஜனவரி 13 முதல் பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை அளிக்கப்படுமா? என்பது குறித்து இன்று மாலைக்குள் அறிவிப்பு வெளிவரும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது

