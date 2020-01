திடீரென மேனஜரை மாற்றிய தர்பார் பட நடிகை: அதிர்ச்சியில் திரைஉலகம்

திரையுலகில் நுழையும் நடிகர் நடிகைகளின் மேனேஜர்களால்தான் அவர்களுக்கு வாய்ப்புகள் கிடைக்கும் என்பது தெரிந்ததே.

நடிகர் நடிகைகளின் புகைப்படங்களை பல தயாரிப்பாளர் மற்றும் இயக்குனர்களிடம் காண்பித்து அவர்களுக்கு வாய்ப்பு வாங்கிக் கொடுத்து அவற்றில் கமிஷன் பெற்றுக் கொள்வதுதான் மேனேஜரின் வேலையாக இருக்கும்

அந்த வகையில் ஏஆர் முருகதாஸ் இயக்கத்தில் ரஜினிகாந்த் நடித்த ’தர்பார்’ படத்தில் நிவேதா தாமஸ்க்கு வாய்ப்பு வாங்கிக் கொடுத்தவர் அவருடைய மேனேஜர் தான். கஷ்டப்பட்டு வாய்ப்பு வாங்கிக் கொடுத்த நிலையில் தற்போது நிவேதா தாமஸ்க்கு அந்த படமும் நல்ல பெயரை பெற்றுக்கொடுத்தது

இந்த நிலையில் திடீரென தனது மேனேஜரை அவர் மாற்றிவிட்டதாக தெரிகிறது. நிவேதாவின் வளர்ச்சியில் பெரும் பங்கு வகித்த அந்த மேனேஜர் திடீர் என மாற்றப்பட்டது திரைத்துறைகளில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது. ஒரு படம் ஹிட்டானாதும் உடனே இவ்வாறு நடிகை நிவேதா செய்யலாமா என்பது தான் தற்போதைய கோலிவுட்டின் ஹட் டாக் ஆக உள்ளது

