இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்படுமா? கடைசி நிமிடம் வரை எதிர்பார்த்துகாத்திருக்கும் அரசு ஊழியர்கள்

ஜனவரி 13 மற்றும் 14 ஆம் தேதியும் பொங்கல் விடுமுறையாக அளிக்கப்பட வேண்டும் என அரசுக்கு அரசு ஊழியர்கள் சங்கத்தின் நலக்கூட்டணி வேண்டுகோள் விடுத்திருந்த நிலையில் இதுகுறித்து பரிசீலிக்கப்பட்டு விரைவில் முடிவு எடுக்கப்படும் என்று அரசு தரப்பில் கூறப்பட்டது

ஆனால் இன்றும் நாளையும் விடுமுறை என்பது குறித்த எந்தவித அறிவிப்பும் இதுவரை வெளிவரவில்லை என்பதால் இன்று அலுவலகத்திற்கு செல்வதா வேண்டாமா என்ற குழப்பத்தில் அரசு ஊழியர்கள் இருப்பதாக கூறப்படுகிறது

விடுமுறை குறித்து எந்த அறிவிப்பும் இல்லை என்பதால் இன்று வேலை நாள் தான் என்று கூறப்பட்டாலும் கடைசி நிமிடத்தில் ஏதாவது அறிவிப்பு வெளிவராதா? என்று அரசு ஊழியர்கள் காத்திருக்கின்றனர் என்பது அவர்கள் பதிவு செய்யும் போட்டிகளில் இருந்து தெரிய வருகிறது

