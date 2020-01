ஆசிரியர் செகண்ட்லுக்கில் விஜய் எச்சரிப்பது யாரை?

தளபதி விஜய் நடிப்பில், இயக்குனர் லோகேஷ் கனகராஜ் இயக்கத்தில், அனிருத் இசையில் உருவாகிவரும் மாஸ்டர் திரைப்படத்தின் செகண்ட்லுக் சற்றுமுன் இணையதளங்களில் வெளியாகி பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது

இந்த செகண்ட்லுக்கில் கருப்பு கண்ணாடி அணிந்த விஜய் சுற்றிலும் உள்ள இளைஞர்களை பார்த்து வாயை மூடிக்கொண்டு பேசாமல் இருக்க வேண்டும் என்பது போல் ஒரு சைகையை தெரிவித்துள்ளார்

இந்த சைகை சுற்றி உள்ள இளைஞர்களுக்கு மட்டுமா அல்லது தனது எதிரிகளுக்குமா? என்பதை படம் வெளிவரும் வரை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்கவேண்டும்

மொத்தத்தில் மாஸ்டர் படத்தின் செகண்ட் லுக் போஸ்டர் அட்டகாசமாக இருப்பதாக விஜய் ரசிகர்கள் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர்

#MasterSecondLook pic.twitter.com/a1yUR0BoaQ— Vijay (@actorvijay) January 15, 2020

