சிவகார்த்திகேயன்- விஜய்சேதுபதி வெளியிட்ட ரியோ பட முதல் பார்வை விளம்பர ஒட்டி!

பானா காத்தாடி மற்றும் செம போதை ஆகாதே போன்ற படங்ககளை இயக்கிய இயக்குனர் பத்ரி வெங்கடேஷ் தற்போது நடிகர் ரியோவை வைத்து புது படமொன்றை இயக்குகிறார். இப்படத்தில் ரியோவுக்கு ஜோடியாக நடிகை ரம்யா நம்பீசன் நடிக்கிறார்

Happy to release the first look motion poster of dear brother @rio_raj ‘s next film #PlanPanniPannanum Best wishes to @positiveprint_ @dirbadri @thisisysr sir @ActorRoboSankar @Bala_actor @nambessan_ramya and entire team for a big success