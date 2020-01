இடுப்பை தொட்டதால் விபரீதம்: 40 தையல்களுடன் பரிதாபமான நிலையில் 17 வயது இளம்பெண்

நாயின் இடுப்பை தொட்டு செல்பி புகைப்படம் எடுக்க முயன்ற 17 வயது இளம் பெண்ணை அந்த நாய் கடித்தால் அவரது முகம் முழுவதும் பயங்கர சேதமாகி உள்ளது

அர்ஜெண்டினாவை சேர்ந்தவர் லாரா சன்சோன் என்ற 17 வயது இளம்பெண் ஆசை ஆசையாக வளர்த்து வந்த ஜெர்மன் ஷெப்பர்ட் நாய் உடன் செல்பி எடுக்க முயன்றார்

அவர் விதவிதமான போஸ்களில் செல்பி எடுத்துக் கொண்டிருந்தார். அப்போது ஒரு போஸில் நாயின் இடுப்பை பிடித்து செல்பி எடுத்தபோது திடீரென அவரது முகத்தில் அந்த நாய் கடித்தது

இதனால் அவருக்கு 40 தையல்கள் போடப்பட்டு உள்ளதாகவும் அவர் குணமாக இன்னும் ஒரு சில வாரங்கள் ஆகும் என்றும் கூறப்படுகிறது

செல்லப் பிராணியாக இருந்தாலும் அதனுடன் ஒரு குறிப்பிட்ட தூரத்தில் இருந்தே செல்பி எடுக்க வேண்டும் என்பதே இந்த நிகழ்வு காட்டுகிறது

