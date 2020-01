கமல், ரஜினிக்காக திமுகவை கழட்டி விடுகிறதா காங்கிரஸ்? பரபரப்பு தகவல்

வரும் 2021ஆம் ஆண்டு நடைபெற உள்ள சட்டமன்ற தேர்தலில் கமல் ரஜினி கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைப்பதற்காக தற்போது திமுக கூட்டணியில் இருந்து காங்கிரஸ் விலகியுள்ளதாக கூறப்படுகிறது

ப. சிதம்பரம் கைது செய்யப்பட்டபோது திமுக எந்தவித எதிர்ப்பையும் தெரிவிக்காதது, உள்ளாட்சித் தேர்தலில் தங்களுக்கு உரிய அங்கீகாரத்தை தராதது, சோனியா காந்தி தலைமையில் நடந்த கூட்டத்தில் கலந்து கொள்ளாதது ஆகியவை திமுக மீது காங்கிரஸ் கட்சிக்கு கடும் அதிருப்தி எழுந்தது

இந்த நிலையில் தற்போது கிட்டத்தட்ட திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி முடிந்து விட்டதாகக் கருதப்படுகிறது. இதற்கு முக்கிய காரணமாக கமல், ரஜினி ஆகிய இருவரின் கட்சிகளுடன் கூட்டணி அமைத்து தேர்தலை சந்திக்கலாம் என காங்கிரஸ் திட்டமிட்டிருப்பதாக கூறப்படுகிறது கமல், ரஜினி, காங்கிரஸ் மற்றும் ஒரு சில கட்சிகளின் கூட்டணி ஆட்சியைப் பிடிக்குமா? என்பதை பொறுத்திருந்துதான் பார்க்க வேண்டும்

