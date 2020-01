தாய் குழந்தைக்கு ஆபத்து இல்லாமல் தாண்டிச் சென்ற காளை: மிகுதியாகப் பகிரப்படும் புகைப்படங்கள்

பொங்கல் திருவிழா என்றால் ஜல்லிக்கட்டு மற்றும் மஞ்சுவிரட்டு ஆகியவை நடைபெறும் என்பது தெரிந்ததே. ஏற்கனவே பாலமேடு அவனியாபுரம் மற்றும் அலங்காநல்லூர் ஜல்லிக்கட்டு முடிந்த நிலையில் இன்று சிவகங்கையில் மஞ்சுவிரட்டு நடைபெற்று வருகிறது

சிவகங்கை மாவட்டத்திலுள்ள சிராவயல் என்ற பகுதியில் மஞ்சுவிரட்டு நடந்தபோது ஆவேசமாக ஒரு காளை சீறிப்பாய்ந்தது. அப்போது ஒரு தாய் தனது கைக்குழந்தை மற்றும் இன்னொரு மகனுடனும் நடந்து சென்று கொண்டிருந்தார்

ஆவேசமாக வரும் காளையை பார்த்து அந்தத் தாய் தனது குழந்தைகளுடன் பயந்து குனிந்து நின்றார். அப்போது வேகமாக வந்த அந்த காளை, தாய் மற்றும் குழந்தையை பார்த்ததும் சற்று வேகத்தை குறைத்து அவர்கள் மூவரையும் தாண்டிச் சென்றது. இதனால் எந்தவிதமான காயமும் இன்றி மூவரும் தப்பினர். இதுகுறித்த புகைப்படங்கள் தற்போது வைரலாகி வருகிறது

