காணும் பொங்கல் கூட்டம்: 9 கணவர்களையும் 7 மனைவிகளையும் காணவில்லை என புகார்

பொங்கல் பண்டிகையின் முக்கிய நாளான காணும் பொங்கல் நேற்று தமிழகம் முழுவதும் கொண்டாடப்பட்டது என்பது தெரிந்ததே. குறிப்பாக சென்னையில் உள்ள சுற்றுலா மையங்களில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் காணும் பொங்கலையொட்டி கூடினர்

இந்த நிலையில் சென்னை மெரினாவில் நேற்று நேற்று கட்டுக்கடங்காத அளவில் கூட்டம் கூடியதால் பலர் காணாமல் போய்விட்டதாக புகார்கள் வந்துள்ளது. இதில் தங்கள் கணவர்களை காணவில்லை என ஒன்பது பெண்களும், தங்கள் மனைவியை காணவில்லை என ஏழு ஆண்களூம் புகார் அளித்துள்ளதாகவும், இந்த புகாரின் அடிப்படையில் காணாமல் போனவர்கள் தேடப்பட்டு வருவதாகவும் கூறப்படுகிறது

பொதுவாக கூட்டம் அதிகமாக உள்ள இடத்திற்கு குடும்பத்துடன் செல்பவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் கையைப் பிடித்துக் கொண்டு பாதுகாப்பாக செல்ல வேண்டும் என்று அறிவுறுத்தப்பட்ட நிலையிலும் காணாமல் போன அறிவிப்பு அனைவரையும் வருத்தத்தில் ஆழ்த்தி உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

