பிரேக் பிடிக்கவில்லை என குற்றச்சாட்டுள் பேருந்தை ஓட்டி சோதனை செய்த பெண் ஐஏஎஸ் அதிகாரி

பெங்களூரில் மாநகரப் பேருந்துகளில் ஒருசில பேருந்துகளில் பிரேக் பிடிக்கவில்லை என்ற புகார் வந்ததை அடுத்து பெங்களூர் மாநகர போக்குவரத்து கழகம் மேனேஜர் டைரக்டரான பெண் ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஷிகா அதிரடியாக களம் இறங்கி பேருந்துகளை அவரே ஓட்டிப் பார்த்து பிரேக் சோதனை செய்தது பெரும் ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது

பெங்களூரிலுள்ள வால்வோ பேருந்து ஒன்றை பெண் ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஷிகா அவரே ஓட்டி பார்த்து சோதனை செய்த வீடியோ தற்போது வைரலாகி வருகிறது. பெங்களூரில் மொத்தம் 7000 பேருந்துகள் உள்ளன. இவற்றை இயக்க 4000 டிரைவர்கள் பணிபுரிந்து வருகிறார்கள் இவர்கள் முழுக்க முழுக்க ஆண்கள் மட்டுமே என்ற நிலையில் மேனேஜிங் டைரக்டர் ஆன ஒரு பெண் திடீரென பேருந்தை ஓட்டி சோதனை செய்தது பெரும் பாராட்டை பெற்றுள்ளது

ஒவ்வொரு பேருந்தும் சரியாக இயங்குகின்றதா என்பதை சோதனை செய்ய வேண்டியது தனது கடமை என்றும் பயணிகளின் பாதுகாப்பு தான் முக்கியம் என்றும் பேருந்தை ஓட்டி சோதனை செய்த பெண் ஐஏஎஸ் அதிகாரி ஷிகா தெரிவித்தார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

After several consecutive accidents #BMTC MD & #IAS officer, C Shikha conducted an inspection & surprised everyone by driving a Volvo bus very efficiently in #Bangalore. She said safety of passngers is her priority. Her gesture won hearts & inspired [email protected] pic.twitter.com/mGeSWRDi1j— DistrictCollectors (@DCsofIndia) January 16, 2020

