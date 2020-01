சென்னை நந்தனத்தில் கடந்த சில நாட்களாக புத்தக கண்காட்சி நடைபெற்று வருவது தெரிந்ததே. ஒய்.எம்.சி.ஏ. மைதானத்தில் நடைபெற்றுவரும் இந்த புத்தகக் காட்சி வரும் 21ஆம் தேதியுடன் முடிவடைகிறது.

இந்த நிலையில் இந்த புத்தக கண்காட்சியிலொ 160வது எண் ஸ்டாலில் மட்டும் கூட்டம் குவிந்து வருகிறது. இந்த ஸ்டாலில் பிடித்த புத்தகத்திற்கு ஈடாக பணம் கொடுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை. அதற்கு பதிலாக வேறு புத்தகத்தை கொடுத்து கொள்ளலாம் என்பதுதான் கூட்டம் குவிய காரணம்

இந்த அரங்கில், படித்துமுடித்த பழைய புத்தகங்களைக் கொடுததுவிட்டு, நமக்கு பிடித்த ஏதேனும் ஒரு புத்தகத்தை வாங்கிக் கொள்ளலாம். இதற்காக பணம் எதுவும் செலுத்தத் தேவையில்லை. இந்த அரங்கில், வாசகர்கள் பலர் ஆர்வமுடன் புத்தககங்களை வாங்கிச் செல்கின்றனர்.

The post சென்னை புத்தக கண்காட்சி: 160ஆம் ஸ்டாலில் மட்டும் கூட்டம் குவியுது ஏன்? appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes