7 மட்டையிலக்கு வித்தியாசத்தில் அபார வெற்றி: தொடரையும் வென்றது

இந்தியா, ஆஸ்திரேலியா அணிகளுக்கு இடையிலான 3வது ஒருநாள் கிரிக்கெட் போட்டி இன்று பெங்களூரில் நடைபெற்ற நிலையில் இந்த போட்டியில் முதலில் பேட்டிங் செய்த ஆஸ்திரேலியா 50 ஓவர்களில் 9 விக்கெட்டுகளை இழந்து 286 ரன்கள் எடுத்தது.

287 ரன்கள் என்ற இலக்கை நோக்கி விளையாடிய இந்திய அணி 47.3 ஓவர்களில் 289 ரன்கள் அடித்து 7 விக்கெட் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றது. மேலும் 2-1 என்ற கணக்கில் இந்திய அணி தொடரையும் வென்றது

ஸ்கோர் விபரம்:

ஆஸ்திரேலியா: 286/9 50 ஓவர்கள்

ஸ்மித்: 131

லாபிசாஞ்சே: 54

கேர்ரி: 35

இந்தியா:

ரோஹித் சர்மா: 119

விராத் கோஹ்லி: 89

ஸ்ரேயாஸ் ஐயர்: 44

