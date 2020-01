தமிழக முதல்வர் குறித்து துணை ஜனாதிபதியின் டுவீட்

தமிழக முதல்வர் எடப்பாடி பழனிச்சாமி அவர்கள் முதல்வர் ஆனாலும் விவசாயத்தை மறக்காமல் உள்ளார் என துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு அவர்கள் தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்

முதல்வர் பழனிசாமி மக்களுக்கு ஊக்கம் தருகிறார் என்றும் முதல்வர் பழனிசாமி தங்கள் ஆதாரமான விவசாயத்தை மறக்காமல் இருப்பது பாராட்டுக்குரியது என்று வெங்கையாநாயுடு தனது டுவிட்டரில் வெளியிட்டுள்ளார்

மேலும் நெல் பயிருடன் முதல்வர் பழனிசாமி இருக்கும் புகைப்படத்தை தனது டுவிட்டரில் பகிர்ந்துள்ளார் துணை ஜனாதிபதி வெங்கையா நாயுடு என்பது குறிப்பிடத்தக்கது துணை ஜனாதிபதியை பதிவு செய்துள்ள இந்த டுவிட்டுக்கு வழக்கம்போல் நெட்டிசன்கள் ஆதரவு மற்றும் மாறுபட்ட கருத்துக்களை தெரிவித்து வருகின்றனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

