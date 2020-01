சுங்கச்சாவடிகளில் இலவசம்: அதிரடி முடிவால் பொதுமக்கள் மகிழ்ச்சி

பொங்கல் விடுமுறை முடிந்து சென்னை திரும்பும் மக்கள் – போக்குவரத்து நெரிசலை குறைக்க சுங்கச்சாவடிகளில் இலவச அனுமதி என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

பொங்கல் விடுமுறை முடிந்து தென்மாவட்டங்களில் இருந்து ஒரே நேரத்தில் லட்சக்கணக்கான பொதுமக்கள் சென்னை திரும்பிக் கொண்டிருக்கின்றனர். இதனால் கூடுவாஞ்சேரி முதல் தாம்பரம் வரை மிக அதிகமான போக்குவரத்து நெரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது

இந்த நிலையில் ஆங்காங்கே சுங்கச்சாவடிகள் இருப்பதால் அதிலும் காத்திருக்க வேண்டிய நிலை ஏற்பட்டுள்ளது. இதனை அடுத்து பொங்கல் விடுமுறை முடிந்து சென்னை திரும்பும் மக்களின் வசதிக்காக இன்று ஒரு நாள் மட்டும் சுங்கச்சாவடிகள் இலவச அனுமதி என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் பயணிகள் நிம்மதி அடைந்துள்ளனர் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது

Source: TamilMinutes