சிறையில் இருந்து கொண்டே ஆளுநருக்கு போன் மூலம் மிரட்டல் விடுத்த கைதி: பெரும் பரபரப்பு

“புதுச்சேரி மத்திய சிறைச்சாலையில் கைதியாக இருக்கும் ஒருவர் சிறையில் இருந்து கொண்டே செல்போன் மூலம் புதுவை ஆளுநர் மாளிகை, சென்னை சென்ட்ரல் ரயில் நிலையம் உள்பட பல இடங்களுக்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுத்த சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது

புதுவை காவல் கட்டுபாடு அறைக்கு செல்போன் மூலம் ஒரு மர்ம அழைப்பு சற்றுமுன் வந்தது. அதில் புதுச்சேரி ஆளுநர் மாளிகை, புதுச்சேரி ரெயில் நிலையம், ஆகியவற்றில் வெடிகுண்டு வைத்து இருப்பதாக பேசிவிட்டு உடனே இணைப்பை துண்டித்து விட்டான். இதுகுறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தியதில் காலாப்பட்டு என்ற பகுதியில் உள்ள மத்திய சிறையில் இருந்து பேசி இருப்பது தெரிய வந்தது. இதையடுத்து போலீசார் மத்திய சிறைக்குள் சென்று விசாரணை செய்தபோது திருட்டு வழக்கு ஒன்றில் கைதாகி சிறையில் இருக்கும் நித்திஷ்குமாரின் வேலை தான் இந்த மிரட்டல் செல்போன் அழைப்பு என தெரிய வந்தது

இந்த சம்பவத்தால் கைதி நிதிஷ்குமார் மட்டுமின்றி சிறை அதிகாரிகளும் விசாரணை வளையத்திற்குள் சிக்கியுள்ளனர். புதுவை மத்திய சிறைச்சாலையில் கடந்த சில மாதங்களாக கைதிகள் அதிகளவு செல்போன் பயன்படுத்துவதாக புகார்கள் எழுந்துள்ள நிலையில் இந்த மிரட்டல் சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது

