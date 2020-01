அஜித் ரசிகர்களுக்கும் நடிகை கஸ்தூரிக்கும் ஏற்கனவே சமூக வலைத்தளங்களில் மோதல் நடந்துள்ள நிலையில் கடந்த இரண்டு நாட்களாக இந்த மோதல் உச்சக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.

நேற்று அஜித் ரசிகர்கள் குறித்து நடிகை கஸ்தூரி தனது டுவிட்டர் பக்கத்தில் படுமோசமாக விமர்சனம் செய்திருந்த நிலையில் இன்றும் அதே விமர்சனம் தொடர்கிறது. ஒருபக்கம் அஜித் ரசிகர்கள் கஸ்தூரியை கதற வைக்க, இன்னொரு பக்கம் கூலாக கஸ்தூரி அதற்கு டென்ஷன் ஆகாமல் பதிலளித்து கொண்டிருப்பதால் டுவிட்டரில் பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. இதோ கீழே உள்ள இரண்டு டுவிட்டை பார்த்தாலே இருதரப்புக்கும் இடையே என்ன நடக்கின்றது என்பது தெரிய வரும்

மாட்டுக்கு சூடு, மனுஷனுக்கு சொல்லு. பீ தின்னும் புழுவுக்கு என்ன செய்வது? அஜித் ரசிகன்னு பீத்தி அவர் பேரை ரிப்பேர் ஆக்காதீங்கடா. பொண்ணு வேணும்னா எதுக்கு வெளியில தேடுறீங்க? உங்க அம்மா சகோதரி கிட்டே போயி கேளுங்க. #dirtyAjithFans pic.twitter.com/YR0XJeVKDw— Kasturi Shankar (@KasthuriShankar) January 19, 2020

உங்கம்மா பேருதானே, அதுதான் தெரியுமே.— Kasturi Shankar (@KasthuriShankar) January 20, 2020

The post கஸ்தூரியை கதற வைக்கும் அஜித் ரசிகர்கள்! appeared first on Tamil Minutes.

Source: TamilMinutes