தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் வங்கியில் வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு

தமிழ்நாடு மெர்க்கன்டைல் வங்கியில் (TMB) பல்வேறு மேலாளர் பணியிடங்கள் காலியாக இருப்பதாக வேலைவாய்ப்பு அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இந்த வேலைவாய்ப்புக்கு தகுதியும் விருப்பமும் உள்ள ஆண்கள் மற்றும் பெண்கள் ஆன்லைன் மூலமாக விண்ணப்பிக்கலாம்.

காலிப் பணியிடங்கள் :

பொது மேலாளர் – 01 காலிப்பணியிடங்கள்

துணை பொது மேலாளர் – 01 காலிப்பணியிடங்கள்

உதவி பொது மேலாளர் – 01 காலிப்பணியிடங்கள்

General Manager (IT/CTO) கல்வித்தகுதி: பி.இ, எம்சிஏ, அல்லது அதற்கு இணையான படிப்பு முடித்தவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம். சம்பளம்: ரூ.1,40,000. ஊதியம் தவிர்த்து வீட்டு வாடகை, கார் வசதி சலுகைகள் உண்டு. அனுபவம்: ஐடி துறையில் 15 ஆண்டுகள் பணி அனுபவம் பெற்றிருக்க வேண்டும். வயது வரம்பு: 45 வயது நிரம்பியவராக இருக்க வேண்டும்

Deputy General Manager (IT) தகுதி: வங்கிகளில் ஐடி பிரிவில் 2 ஆண்டுகள் துணை மேலாளர், உதவி மேலாளராக பணிபுரிந்திருக்க வேண்டும். சம்பளம்: ரூ.1,25,000 வயது வரம்பு: 45 வயது நிரம்பியவராக இருக்க வேண்டும்

Assistant General Manager (IT) தகுதி: 2 ஆண்டுகள் உதவி பொது மேலாளராக பணி புரிந்திருக்க வேண்டும். ஊதியம்: மாதம் ரூ.1,00,000 வயது வரம்பு: 45வயது நிரம்பியவராக இருக்க வேண்டும்.

விண்ணப்பிக்கும் முறை:

தகுதியும் விருப்பமும் உள்ளவர்கள் https://www.tmbnet.in/ -ல் கொடுக்கப்பட்டுள்ள விண்ணப்பபடிவத்தை தறவிறக்கம் செய்து, நிரப்பி, தேவையான அனைத்து சான்றிதழ்களின் நகல்களையும் இணைத்து விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும் முழுமையான விவரங்களை அறிந்து கொள்ள அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பை https://www.tamilminutes.com/wp-content/uploads/2020/01/TMB-Manger-Jobs.pdf பார்த்து தெரிந்துகொள்ளவும்.

விண்ணப்பம் அனுப்ப வேண்டிய முகவரி :

The General Manager, Human Resources Development Department, Tamilnad Mercantile Bank Ltd. Head Office, 57, V. E. Road, Thoothukudi – 628 002

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி : 24.01.2020

