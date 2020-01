அமலாக்க அதிகாரி ஆக வேண்டுமா? இதோ ஒரு அரிய வாய்ப்பு

தொழிலாளர் துறையின் கீழ் செயல்படும் ஊழியர்களின் வருங்கால வைப்பு நிதி அமைப்பில் அமலாக்க அதிகாரி, கணக்கு அலுவலர் போன்ற பணிகளுக்கு யு.பி.எஸ்.சி நடத்தும் தேர்வு குறித்த தகவல் இதோ: தகுதி உள்ளவர்கள் உடனடியாக விண்ணப்பிக்கவும்

அமலாக்க அதிகாரி:

காலிப்பணியிடங்கள்: 421

வயது: 30க்குள்

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி: 31.01.202

கல்வித்தகுதி: பட்டப்படிப்பு

விண்ணப்பிக்கும் முறை: ஆன்லைனில் விண்ணப்பம் செய்ய https://www.upsc.gov.in/ அல்லது https://www.upsconline.nic.in/ ஆகிய இணையதளங்களில் சென்று பார்க்கவும்

மேலும் விபரங்களுக்கு https://www.upsc.gov.in/sites/default/files/Special-Advt-51-2020-R-Engl.pdf – என்ற இணையதள முகவரி சென்று பார்க்கவும்

