ஓட்டுப்போட்டா உங்களுக்கு நல்லது. போடாட்டி எங்களுக்கு நல்லது: ஒரு ரஜினி ரசிகரின் பதிவு

ரஜினிக்கு ஓட்டு போட்டு அவர் ஆட்சியை பிடித்தால் நாட்டுக்கு நல்லது, ஓட்டு போடாமல் அவரை தோற்கடித்தால் எங்களுக்கு நல்லது, இன்னும் பல ஹிட் படங்கள் கிடைக்கும் என்று ரஜினி ரசிகர் ஒருவர் அஜித், விஜய் ரசிகர்களுக்கு அறிவுரை கூறும் வகையில் டுவிட்டரில் பதிவு செய்துள்ளது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அவர் பதிவு செய்த டுவீட் இதுதான்:

கண்ணா, இப்படி வெறுப்பை வளர்க்காதீங்க. எங்க தலைவருக்கு இன்னும் 2 படம்தான். ஆனா உங்க நடிகர்களுக்கு இன்னும் குறைந்தது 10 படமிருக்கு. துப்பாக்கியோ, விஸ்வாசமோ நீங்க ரசிகர்கள் மட்டும் பார்த்து படத்தை ஹிட்டாக்க முடியாது. ஊர்கூடி இழுத்தால்தான் தேர் நகரும். மறந்துடாதீங்க…

“அரசியலுக்கும் அதேதான். ஜாக்கிரதை”னு நீங்க சொன்னா அது உங்க இஷ்டம். நல்லவருக்கு ஓட்டு போட்டால் நல்லாட்சி கிடைக்கும். உங்க விதிப்படி அது நடக்கும். ஓட்டுப்போட்டா உங்களுக்கு நல்லது. போடாட்டி எங்களுக்கு நல்லது. எங்க தலைவரை கொண்டாட எங்களுக்கு 1000 வழியிருக்கு

