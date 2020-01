சாரி.. என்னால் மன்னிப்பு எல்லாம் கேட்க முடியாது: ரஜினிகாந்த்

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் சமீபத்தில் துக்ளக் ஐம்பதாவது ஆண்டு விழாவில் பேசியபோது பெரியார் குறித்து சர்ச்சைக்குரிய வகையில் பேசி விட்டதாகவும், நடக்காத ஒன்றை நடந்ததாக அவர் கற்பனையாக பேசி விட்டதாகவும், திராவிட கழகத்தினர் மற்றும் பெரியார் ஆதரவாளர்கள் குற்றம் சாட்டினார். மேலும் ரஜினியின் வீட்டை முற்றுகையிடப் போவதாகவும் அவர்கள் அறிவித்திருந்தனர்

இந்த நிலையில் சற்று முன்னர் ரஜினிகாந்த் இது குறித்து விளக்கமளித்துள்ளார். 1971 ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற ஊர்வலத்தில் என்ன நடந்தது என்பதை அன்றைய ஊடகங்கள் தெளிவாக புகைப்படத்துடன் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன. அந்த புகைப்படங்களின் ஆதாரங்கள் மற்றும் அந்த ஊர்வலத்திற்கு எதிராக போராட்டம் நடத்தியவர்கள் கூறியதை கேள்விப்பட்டதைத்தான் நான் சொன்னேன். எனவே நடக்காத ஒன்றையும் கற்பனையாகவும் நான் எதுவும் சொல்லவில்லை எனவே ”சாரி என்னால் மன்னிப்பு கேட்க முடியாது” என்று ரஜினிகாந்த் கூறியுள்ளார் ரஜினிகாந்தின் இந்த விளக்கத்தை அடுத்து பெரியாரின் ஆதரவாளர்கள் என்ன செய்யப்போகிறார்கள் என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்

