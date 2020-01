சாத்தான் வேதம் ஓதுவது என்பது இதுதானா? எச்.ராஜா டுவீட்

சூப்பர்ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பெரியார் குறித்து சமீபத்தில் நடைபெற்ற விழா ஒன்றில் பேசியது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது

இந்த நிலையில் இன்று செய்தியாளர்களை சந்தித்த ரஜினிகாந்த் தனது பேச்சுக்கு வருத்தம் தெரிவிக்க முடியாது என்றும், மன்னிப்பு கேட்க முடியாது என்றும் தெரிவித்தார்

ரஜினியின் இந்த பேட்டி பெரும் சலசலப்பை ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில் திருமாவளவன் மற்றும் கி வீரமணி ஆகியோர் ரஜினியிடம் பண்பு நாகரீகம் இல்லை என விமர்சனம் செய்துள்ளனர். இதுகுறித்து கருத்து தெரிவித்த பாஜக தேசிய செயலாளர் ஹெச் ராஜா அவர்கள் கூறியதாவது:

சரக்கு மிடுக்கு பேச்சுக்கு சொந்தக்காரர் திருமாவளவனும், சமீபத்தில் கிருஷ்ண பரமாத்மாவையும் பகவத்கீதையையும் இழிவாகப் பேசி திருச்சியில் எதிர்வினையை நேரில் சந்தித்த கி.வீரமணியும் பண்பாடு நாகரிகம் குறித்து பேசுவது விநோதமாக உள்ளது. இதுதான் சாத்தான் வேதம் ஓதுவது என்பதோ. என்று பதிவு செய்துள்ளார். எச்.ராஜாவின் இந்த பதிவுக்கு ஆதரவு மற்றும் எதிர்ப்பு கருத்துக்கள் பதிவாகி வருகிறது

