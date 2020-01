உண்மை பேசியவர் எதற்காக மன்னிப்பு கேட்கவேண்டும்? திரெளபதி இயக்குனர்

உண்மை பேசிய ரஜினிகாந்த் அவர்கள் எதற்காக மன்னிப்பு கேட்கவேண்டும் என திரெளபதி பட இயக்குனர் மோகன் தனது டுவிட்டரில் பதிவு செய்து இருப்பது பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது

சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் அவர்கள் பெரியார் குறித்து அவமரியாதையாக பேசியதற்கு மன்னிப்பு கேட்க வேண்டும் என அனைத்து அரசியல் கட்சித் தலைவர்களும் வலியுறுத்தி வரும் நிலையில் நேற்று அவர் அளித்த பேட்டியில் மன்னிப்பு கேட்க முடியாது வருத்தம் தெரிவிக்க முடியாது என்று கூறியிருந்தார்

ரஜினியின் இந்த பேட்டிக்கு பலர் கண்டனம் தெரிவித்து வரும் நிலையில் சர்ச்சைக்குரிய திரைப்படமான திரெளபதி பட இயக்குனர் ஜெயமோகன் அவர்கள் தனது ட்விட்டரில் கூறியிருப்பதாவது: நடந்த உண்மையை வெளியே தைரியமாக பேசினால் யாரிடமும் மன்னிப்பு கேட்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை..

